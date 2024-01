Motorcar Parts of America Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Dividendenrendite von Motorcar Parts Of America beträgt derzeit 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3830,24% in der Kategorie "Automatische Komponenten". Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung bezüglich der Aktie auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Daher wird die Stimmung als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Motorcar Parts Of America bei -21,72%, was mehr als 32% unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch in der "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit -2,16% deutlich darunter, wodurch die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Motorcar Parts Of America weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.