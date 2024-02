Motorcar Parts of America Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Motorcar Parts Of America wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 40,66 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 45,03 an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Motorcar Parts Of America-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 8,12 USD für den Schlusskurs der Motorcar Parts Of America-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,83 USD (+21,06 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Motorcar Parts Of America in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt somit einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Motorcar Parts Of America diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Motorcar Parts Of America mit einer Rendite von -40,04 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 31 Prozent darunter liegt. Die "Automatische Komponenten"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -14,71 Prozent, wobei auch hier Motorcar Parts Of America mit 25,33 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.