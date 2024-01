Motorcar Parts of America Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Motorcar Parts Of America überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Motorcar Parts Of America einen Wert von 26 auf. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" ein KGV von 20. Somit erscheint die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Motorcar Parts Of America eine Rendite von -21,72 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche mit einer mittleren Rendite von -1,21 Prozent liegt die Aktie deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Motorcar Parts Of America im Vergleich zur Branche Automatische Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3830,24 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Diese niedrigere Rendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.