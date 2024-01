Motio Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Motio-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 35) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 40,91) weisen darauf hin, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs der Motio-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,031 AUD, was einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 AUD weist eine ähnliche Abweichung von +3,33 Prozent auf. Daher erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Motio ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen waren weder besonders positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung, da keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt wurden und auch keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge zu verzeichnen waren.

Zusammenfassend erhält die Motio-Aktie aufgrund der RSI-Bewertung, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Sentiments insgesamt ein "Neutral"-Rating.