Motic Electric Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Bei Motic Xiamen Electric liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 82,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in Bezug auf Motic Xiamen Electric ist neutral, basierend auf der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor hat Motic Xiamen Electric im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 34,39 Prozent erzielt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Motic Xiamen Electric-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,94 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,91 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen negativen Trend, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Motic Xiamen Electric-Aktie aufgrund der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.