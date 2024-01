Motic Electric Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Motic Xiamen Electric hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 34,39 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 1,69 Prozent verzeichnet, hat Motic Xiamen Electric mit 32,7 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Motic Xiamen Electric bei 0,96 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Die Differenz von -0,52 Prozent zur Branche führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Motic Xiamen Electric-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,95 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 10,85 CNH lag, was einer Abweichung von -9,21 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,39 CNH) liegt der letzte Schlusskurs (-12,43 Prozent) darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Motic Xiamen Electric mit 29,65 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.