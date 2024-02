Motic Electric Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) dient als Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Motic Xiamen Electric-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt aktuell bei 64, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Betrachtet man den RSI der letzten 25 Handelstage, ergibt sich, dass Motic Xiamen Electric überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Analyse des RSI somit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Motic Xiamen Electric-Aktie liegt bei 11,49 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (-29,07 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (10,7 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-23,83 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend wird Motic Xiamen Electric auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In den sozialen Medien wurde Motic Xiamen Electric in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Motic Xiamen Electric-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 34,39 Prozent erzielt, was 51,06 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt Motic Xiamen Electric aktuell 52,39 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.