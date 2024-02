Mothercare Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Mothercare 0 Mal mit "Gut" und 1 Mal mit "Neutral" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Der aktuelle Kurs von 7,575 GBP wird von den Analysten als negativ bewertet, da sie eine Entwicklung von -100 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 0 GBP festlegen. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Mothercare liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,85 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit erhält das Mothercare-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Mothercare in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,26 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -16,17 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Mothercare 16,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Wer derzeit in die Aktie von Mothercare investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,54 Prozentpunkten erzielen. Somit ergibt sich für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".