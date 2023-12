Mothercare Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse der Mothercare-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,91 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7 GBP liegt, was einem Unterschied von +18,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis dieses Werts. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 5,11 GBP, was einen Unterschied von +36,99 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index, kurz RSI, zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 14,29 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation für Mothercare hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 20,35 an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Mothercare mit einer Rendite von -17,22 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 4,93 Prozent kommt, liegt Mothercare mit 22,16 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Mothercare-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Mothercare-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mothercare vor. Zusammenfassend erhält Mothercare somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.