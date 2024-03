Mothercare Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Aktie von Mothercare bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels einen geringeren Ertrag von 4,63 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mothercare mit einem aktuellen Wert von 34 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21 als überbewertet einzustufen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Einschätzung.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bezüglich Mothercare in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Mothercare liegt bei 55,56, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,42, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die nächsten 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating.