Mota-Engil SGPS-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse der Mota-engil-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,73 EUR liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 4,65 EUR, was einer Abweichung von +70,33 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,7 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über diesem Wert (+25,68 Prozent Abweichung). Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Mota-engil-Aktie somit ein "Gut"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mota-engil-Aktie beträgt aktuell 12, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liefert hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da Mota-engil hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung bezüglich der Mota-engil-Aktie. Daher wird das Sentiment und Buzz dieser Aktie als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie von Mota-engil mit einem "Gut" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment bezüglich der Mota-engil-Aktie.