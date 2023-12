Mota-Engil SGPS Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Mota-engil-Aktie wird derzeit bei 2,59 EUR gehandelt, was über der 200-Tage-Linie (GD200) liegt. Dies entspricht einem positiven Signal, da der Aktienkurs um +52,7 Prozent über dem GD200 liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,44 EUR, was einer Differenz von +14,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für Mota-engil ist überwiegend positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung an sechs Tagen positiv und auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend optimistisch. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Mota-engil eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mota-engil-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren ein gemischtes Bild für die Mota-engil-Aktie, mit einer "Gut"-Einstufung basierend auf dem Anleger-Sentiment, einer "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Kommunikation im Netz und einem "Schlecht"-Rating gemäß des RSI.