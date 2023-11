Mota-Engil SGPS Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Mota-engil betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 5,81 Punkte, was darauf hindeutet, dass Mota-engil derzeit überverkauft ist und die Aktie deshalb als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 26,76 an, dass Mota-engil überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt wird Mota-engil daher in diesem Analysepunkt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Mota-engil ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger in Bezug auf das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert haben als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mota-engil-Aktie also ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mota-engil derzeit bei 2,4 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 3,615 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +50,63 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da die aktuelle Differenz bei +14,76 Prozent liegt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".