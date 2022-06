Mostra Convegno Expocomfort (MCE) Expo 2022: PHNIX präsentiert R290-Wärmepumpen für drei verschiedene Anwendungen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Die Mostra Convegno Expocomfort (MCE), eine der renommiertesten Messen im Bereich Heizung, Lüftung, und Klimatechnik, findet vom 28. Juni bis zum 1. Juli dieses Jahres in Mailand, Italien, statt. PHNIX wird auf der MCE-Messe mit seiner innovativen R290-Wärmepumpenreihe für drei verschiedene Anwendungen vertreten sein. Dazu gehören der R290 airExpert All-in-One-Wärmepumpen-Wassererwärmer, die R290-GreenTherm-Reihe für Hausheizung, Kühlung und Warmwasser und die gewerbliche R290-Wärmepumpen-Warmwasserbereitungslösung.PHNIX ist ein führender Wärmepumpenhersteller aus China, der sich auf energiesparende und umweltfreundliche Produkte spezialisiert hat und auf der Messe seine modernsten Wärmepumpentechnologien und -produkte vorstellen wird, insbesondere die vollständige Reihe an R290-Wärmepumpen für drei verschiedene Anwendungen. Außerdem werden PHNIX-Produktexperten auf der Messe anwesend sein, um den Besuchern die neuesten Wärmepumpentechnologien und Einblicke in die Branche zu vermitteln.Die Modelle der R290-GreenTherm-Reihe für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung und der R290 airExpert, ein All-in-One-Wärmepumpen-Wassererwärmer, werden in auffälligen durchsichtigen Vitrinen ausgestellt, die den Besuchern einen intuitiven Einblick in die innere Struktur der Wärmepumpen ermöglichen und ihr einzigartiges Design leicht verständlich machen.PHNIX-Vitrinen auf der MCE:- Hausheizung, Wärmepumpe für Kühlung und Warmwasser-R290 Luft-Wasser-Wärmepumpe-GreenTherm-Reihe- R32 Luft-Wasser-Wärmepumpe-HeroPremium-Reihe- Multifunktions-Wassertank- Wasser-Gebläsekonvektor- Frischluft-Entfeuchter- All-in-one-Wärmepumpen-Wassererwärmer-R290 airExpert 300L-R290 airExpert 100L-airExpert - Titan- Kommerzielle Wärmepumpen-Wasserheizungslösung-R290 HeatMaster-Reihe-PolariesPro-Reihe„Seit dem Ausbruch der Pandemie sind unsere chinesischen Produktexperten zum ersten Mal persönlich auf der Messe und treffen unsere Besucher. Und dies ist eine großartige Gelegenheit für uns, unsere innovativen umweltfreundlichen Wärmepumpenprodukte und -ideen mit Branchenexperten zu teilen", erklärte Peter Wang, stellvertretender Generaldirektor von PHNIX, verantwortlich für das Auslandsgeschäft von PHNIX. „Wir freuen uns auf unsere Besucher in Halle 7, K49."Informationen zu PHNIXPHNIX ist ein führender chinesischer Hersteller von Wärmepumpen. Der internationale Konzern ist auf F&E und Produktion von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert. Nahezu 50 % der Produkte von PHNIX werden nach Europa, Nordamerika, Australien und in andere ausländische Märkte exportiert. Weitere Informationen über PHNIX und die Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.phnix-e.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1847687/1.jpgPressekontakt:Janete Chen,+86-020-39067742,janete_chen@phnix.comOriginal-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuell