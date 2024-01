Most Kwai Chung Aktie: Das war ja klar …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Most Kwai Chung ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Most Kwai Chung-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,73, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,65, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gibt Aufschluss darüber, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Daher erhält die Most Kwai Chung-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Most Kwai Chung. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Inzwischen ist die Most Kwai Chung-Aktie mit einem Kurs von 0,42 HKD -6,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -33,33 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" ein.