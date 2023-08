Moss Coin wird am Mittwoch, 2. August 2023, um 0.13 Prozent höher gehandelt

Moss Coin (MOC) ist während der vergangenen 24 Stunden um 0.13 % gestiegen (Stand: 09:10 Uhr am Mittwoch, 2. August 2023 Mitteleuropäische Zeit). Ein Moss Coin kann derzeit für etwa 0.089 US Dollar an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle MOC-Angebot beträgt 500 Mio.. Moss Coin hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 34.6 Mio. US Dollar und MOC im Wert von etwa 4 Mio. US Dollar wurden in den vergangenen 24 Stunden an den Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist Moss Coin um 21.46 % gestiegen. Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 0.09 US Dollar. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 24.02.2023 mit 0.233 US Dollar verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 30.12.2022 bei 0.0514 US Dollar.

So haben sich verwandte Kryptowährungen in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Coin98 (C98) ist um 2.01 % gestiegen und wird jetzt bei 0.1364 USD gehandelt. C98 im Wert von 5.9 Mio. US Dollar wurden an den globalen Börsen gehandelt.

- Automata Network (ATA) ist um 3 % gestiegen und wird jetzt bei 0.0816 USD gehandelt. Das Handelsvolumen von ATA an den üblichen, großen Börsen belief sich auf 1.4 Mio. US Dollar.

- Ardor (ARDR) ist um -0.35 % gefallen und wird jetzt bei 0.0759 USD gehandelt. ARDR im Wert von 1.8 Mio. US Dollar wurden an den globalen Börsen gehandelt.

Moss Coin kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Moss Coin jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Moss Coin-Analyse.

Moss Coin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...