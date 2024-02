Mosman Oil, Gas Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs von Mosman Oil & Gas zeigt im Vergleich zur Energiebranche eine Rendite von -69,09 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von -16,69 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Mosman Oil & Gas mit 52,4 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) weist Mosman Oil & Gas einen RSI von 33,33 auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,016 GBP mit -46,67 Prozent Entfernung vom GD200 (0,03 GBP) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,01 GBP auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Mosman Oil & Gas-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -12,05 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Mosman Oil & Gas aktuell bei 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.