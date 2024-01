Mosman Oil, Gas Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Mosman Oil & Gas liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor bei einer Rendite von -82,96 Prozent, was mehr als 71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso ist die mittlere Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei -11,99 Prozent, wobei Mosman Oil & Gas mit 70,97 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mosman Oil & Gas festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Mosman Oil & Gas für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mosman Oil & Gas aktuell bei 0,04 GBP verläuft, was die Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 0.011 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -72,5 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -45 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal weit unter dem Durchschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mosman Oil & Gas gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11,88 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,88 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags führt dies zur Einstufung "Schlecht".