Moskau: Russische Truppen erobern ukrainisches Dorf bei Donezk

DONEZK (dpa-AFX) - Die russische Armee hat eigenen Angaben nach einen weiteren Ort in der Ostukraine erobert. Es handele sich dabei um das Dorf Newelske nordwestlich der Großstadt Donezk, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag mit. Auch an anderen Abschnitten im Donezker Gebiet sind dem Ministerium zufolge Geländegewinne erzielt worden. Der ukrainische Generalstab informierte über abgewehrte russische Angriffe unter anderem bei Newelske. Militärbeobachter kennzeichneten den Ort weiter als umkämpft.

Die Ukraine wehrt sich seit über zwei Jahren gegen eine russische Invasion. Einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim steht fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets unter russischer Kontrolle./ast/DP/mis