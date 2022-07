Mosanna Therapeutics kündigt eine Seed-Finanzierungsrunde an, um die Entwicklung von MOS118 zur Behandlung der metabolischen obstruktiven Schlafapnoe voranzutreiben

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -- Unternehmen verfolgt ein fortgeschrittenes kleines Molekül MOS118 (früher bekannt als AVE0118), das von Sanofi entdeckt wurde- Erfahrenes Team mit fundierten Kenntnissen über Stoffwechselkrankheiten und obstruktive Schlafapnoe- Seed-Finanzierung unter der Leitung von Forty51 VenturesMosanna Therapeutics AG, ein Schweizer Biotech-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es sich eine Seed-Finanzierung unter der Leitung von Forty51 Ventures gesichert hat, um die Entwicklung von AVE0118 fortzusetzen, das in Zukunft als MOS118 bezeichnet wird.Mosanna wird die Mittel für die Optimierung der Formulierung und Herstellung sowie für regulatorische Aktivitäten verwenden, um die erste klinische Phase-1b-Studie des Unternehmens bis Ende 2023 durchzuführen.Das Unternehmen bestätigte die Ernennung des Mitbegründers Dr. Jonathan Talbot zum Chief Executive Officer, der sagte: „Ich freue mich unheimlich, eine Behandlung für eine der wachsenden, globalen Gesundheitskrisen der modernen Welt zu entwickeln. Mosanna zielt darauf ab, die erste gezielte Präzisionsmedizin für Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe zu entwickeln, die sich auf die verheerenden kardiometabolischen Auswirkungen dieser Krankheit konzentriert Dr. Talbot verfügt über eine breite Branchenerfahrung mit einer starken Erfolgsbilanz in der Pharmaindustrie.Das Unternehmen gab außerdem die Ernennung des Branchenveteranen Ben Machielse zum Vorstandsvorsitzenden bekannt. In seiner beeindruckenden Karriere war Herr Machielse unter anderem CEO von Vtesse, einem Unternehmen, das Behandlungen für die Niemann-Pick-Krankheit entwickelt und 2017 von Sucampo übernommen wurde, sowie COO bei Omthera Pharmaceuticals, einem Unternehmen im Bereich Herz-Kreislauf, das 2013 von AstraZeneca übernommen wurde.Dr. Patrick Lévy, Professor an der Université de Grenoble (Frankreich) und führender Key Opinion Leader auf dem Gebiet der obstruktiven Schlafapnoe (OSA), feierte den Markteintritt von Mosanna mit den Worten: „Es ist toll, dass die hervorragende Grundlagenforschung und klinische Arbeit, die Sanofi mit diesem Präparat geleistet hat, nun von Mosanna weitergeführt wird, wobei der Schwerpunkt auf den wichtigen metabolischen Auswirkungen der OSA liegt."Mosanna Therapeutics wurde von Forty51 Ventures mitbegründet, einem neuen Biotech-Venture-Capital-Fonds, der sich auf Unternehmensgründungen in der Biotechnologie konzentriert. Forty51 Ventures führte die Seed-Finanzierung an und wird Mitglied des Verwaltungsrats.Über Metabolisch Obstruktive SchlafapnoeMOSA ist durch eine Obstruktion der oberen Atemwege während des Schlafs gekennzeichnet, die auftritt, wenn sich die Muskeln, die die Weichteile im Rachen stützen, vorübergehend entspannen. Die Atmung wird beeinträchtigt oder ganz verhindert, so dass der Sauerstoffgehalt im Blut unter den Normalbereich sinkt. Niedrige Sauerstoffwerte erhöhen die Herzbelastung und belasten das Nervensystem, was unbehandelt das Risiko für kardiovaskuläre Mortalität deutlich erhöht. MOSA kann auch zu übermäßiger Tagesmüdigkeit und Gedächtnis- oder Konzentrationsproblemen führen. Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind von MOSA betroffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mosanna.com oder per E-Mail info@mosanna.com.Über Forty51 VenturesForty51 ist eine kürzlich gegründete Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Gründung von Unternehmen in der Frühphase in Europa konzentriert und von einem starken Investorenkonsortium mit Stable Asset Management, mehreren Pensionsfonds, Family Offices und erfahrenen Biotech-Unternehmern unterstützt wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.forty51ventures.com oder per E-Mail portfolio@forty51ventures.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1858426/Mosanna_Therapeutics_AG_Logo.jpgPressekontakt:Jonathan Talbot,info@mosanna.com,+41 61 311 05 38Original-Content von: Mosanna Therapeutics AG, übermittelt durch news aktuell