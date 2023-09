Mosaic Quartalszahlen-Prognose: Erwarteter Umsatzrückgang und Ausblick auf Aktienperformance

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

In knapp sieben Wochen wird das US-amerikanische Unternehmen Mosaic mit Sitz in Tampa seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Diese Zahlen sind von großem Interesse für Aktionäre und Analysten gleichermaßen. Schauen wir uns einmal genauer an, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entwickelt hat.

Die Mosaic-Aktie verfügt derzeit über eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 11,89 Mrd. EUR. Nach Börsenschluss werden in nur noch 48 Tagen die neuen Quartalszahlen vorgestellt. Spannung liegt in der Luft! Laut unseren Datenanalysen gehen Experten aktuell davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht zurückgeht. Im dritten Quartal des Jahres 2022 konnte Mosaic einen Umsatz von beachtlichen 4,99 Mrd. EUR erzielen –...