Mosaic Aktienvorhersage: Quartalsbilanz mit Umsatzplus von 26,60% und Gewinnrückgang erwartet

Das Mosaic Unternehmen mit Sitz in Tampa, USA wird in 141 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Analysen wird ein Umsatz von 5,37 Mrd. EUR erwartet, was einem Plus von +26,60% im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Der Gewinn soll jedoch voraussichtlich um -14,41% auf 423,51 Mio. EUR fallen.

Analysten sind für das kommende Jahr optimistisch und erwarten einen Umsatzanstieg um +26,60% und einen Gewinnrückgang um -14,41%. Der Gewinn pro Aktie wird sich voraussichtlich auf 10,32 EUR belaufen.

Aktuell zeigt der Aktienkurs von Mosaic eine negative Entwicklung von -7,90% in den letzten 30 Tagen.

Analysten schätzen den Aktienkurs für die nächsten 12 Monate auf etwa 41,19 EUR ein, was einem potentiellen Gewinn von +22,33% entspricht.

