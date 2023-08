Mosaic Aktie steigt trotz erwartetem Gewinnrückgang: Ausblick und Analyse

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

Die Mosaic Aktie hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt und verzeichnete einen Anstieg von +16,84% in nur 30 Tagen. Analysten sind jedoch weniger optimistisch, was die zukünftige Entwicklung betrifft. Sie erwarten einen leichten Umsatzrückgang von -43,90% und einen Gewinnrückgang von -74,80% im Vergleich zum Vorquartal.

Auch auf Jahressicht wird mit rückläufigen Zahlen gerechnet. Der Umsatz soll um -30,10% fallen und der Gewinn um -64,90%. Dennoch bleibt der Gewinn pro Aktie positiv und wird voraussichtlich bei 9,71 EUR liegen.

Die Experten schätzen den Aktienkurs für die nächsten 12 Monate auf 39,19 EUR ein. Basierend auf dem aktuellen Kurs würde dies eine Rendite von +3,50% bedeuten.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein klar positiver Trend bei der Mosaic Aktie. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen...