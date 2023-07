Mosaic Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

Mosaic weist am 29.07.2023, 02:43 Uhr einen Kurs von 39.94 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Mosaic auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Mosaic-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 44,67 USD. Der letzte Schlusskurs (39,94 USD) weicht somit -10,59 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 35,65 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+12,03 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Mosaic ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Mosaic-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Mosaic mit einem Wert von 3,88 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 63,83 , womit sich ein Abstand von 94 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Mosaic beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,29 Prozent und liegt mit 1,34 Prozent über dem Mittelwert (0,95) für diese Aktie. Mosaic bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.