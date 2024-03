Mosaic Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen die Mosaic-Aktie bewertet. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt zusammengefasst ein "Gut"-Rating. In den aktuellen Reports der Analysten wird ebenfalls überwiegend ein "Gut"-Rating vergeben, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 49,75 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 54,98 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mosaic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 35,3 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (32,1 USD) weicht somit um -9,07 Prozent ab, was als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

In den sozialen Medien wurde Mosaic in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 2,46 Prozent liegt Mosaic 8286,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemiebranche. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.