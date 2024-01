Mosaic Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie sind wichtige Faktoren für die langfristige Entwicklung. Bei Mosaic zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung in diesem Zeitraum ist jedoch negativ, was zu einem schlechten Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Mosaic bei 37,76 USD, während der aktuelle Kurs bei 36,65 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den langfristigen und kurzfristigen gleitenden Durchschnittskurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mosaic-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Bewertung "Gut" 2 Mal, "Neutral" 5 Mal und "Schlecht" 1 Mal vergeben, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 43,05 Prozent und ein Kursziel von 52,43 USD, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Mosaic-Aktie basierend auf der Stimmung, der technischen Analyse und den Analystenbewertungen.