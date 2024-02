Mory Industries Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Mory Industries betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 63,24 Punkte, was bedeutet, dass Mory Industries momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung festzustellen (Wert: 43,07), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zu Mory Industries veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mory Industries verläuft derzeit bei 3865,38 JPY, während der Aktienkurs bei 4760 JPY liegt, was einen Abstand von +23,14 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 4468,1 JPY, was einer Differenz von +6,53 Prozent und damit einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mory Industries festgestellt werden, wodurch das Sentiment als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mory Industries für diese Stufe daher ein "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für Mory Industries auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.