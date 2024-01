Mory Industries Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Mory Industries-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse positive Signale. Der aktuelle Kurs von 4185 JPY liegt um 13,79 Prozent über dem GD200 (3677,93 JPY), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Allerdings liegt der GD50 bei 4237,4 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Mory Industries-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Mory Industries ist neutral, da es in den letzten Wochen weder positive noch negative Diskussionen gab. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität bezüglich Mory Industries, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Mory Industries-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Mory Industries.