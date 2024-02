Mory Industries Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, da überkaufte Titel möglicherweise kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mory Industries heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,56 Punkten, was darauf hinweist, dass Mory Industries weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,82, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält das Mory Industries-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Mory Industries spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Kommentare, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Mory Industries-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die charttechnische Entwicklung der Mory Industries-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (3841,3 JPY) deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (4855 JPY) liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4425,1 JPY) zeigt einen positiven Trend. Insgesamt erhält die Mory Industries-Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.