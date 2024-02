Mory Industries Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über die Zeit gesetzt werden. Mory Industries wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 65,15 Punkten, was bedeutet, dass die Mory Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 43,32, wodurch die Aktie auch für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz im üblichen Rahmen liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Mory Industries führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Mory Industries.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich die Mory Industries-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt wird untersucht. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3871,85 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 4785 JPY liegt, was zu einer positiven Abweichung von 23,58 Prozent führt und somit eine "Gut"-Bewertung für Mory Industries ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4481,6 JPY, wobei der letzte Schlusskurs um 6,77 Prozent darüber liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Mory Industries somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen über Mory Industries veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigte. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.