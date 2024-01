Mory Industries Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Bei Mory Industries hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass weder besonders positive noch negative Themen in den sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Unternehmen aufgetaucht sind. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen gab es keine wesentlichen Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mory Industries daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Mory Industries ist ebenfalls neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Vordergrund, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3709,1 JPY für den Schlusskurs der Mory Industries-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4525 JPY, was einen Unterschied von +22 Prozent ausmacht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte (+5,95 Prozent bzw. +22 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 10,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass Mory Industries überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Mory Industries-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.