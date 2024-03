Mory Industries Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Mory Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4115,28 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +38,99 Prozent vom letzten Schlusskurs von 5720 JPY entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5053,5 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+13,19 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mory Industries-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beurteilt werden. Analytiker haben die sozialen Plattformen auf Kommentare zu Mory Industries untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen rund um Mory Industries in den sozialen Medien waren in letzter Zeit vorwiegend neutral, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation zu keinen starken positiven oder negativen Ausschlägen bezüglich Mory Industries gekommen ist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Mory Industries liegt bei 20,51 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 29,67 eine Überverkauftheit an, weshalb die Aktie auch in diesem Aspekt eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Mory Industries-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse bewertet.