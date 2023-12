Mortgagervice Japan Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse des Mortgage Service Japan-Aktienkurses zeigt verschiedene Trends auf. Zunächst betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, der bei 593,54 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (508 JPY) liegt deutlich darunter, was eine Abweichung von -14,41 Prozent im Vergleich darstellt. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Ein Blick auf den 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen, dass der letzte Schlusskurs (526,12 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Mortgage Service Japan-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 73, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,53 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergibt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz gab, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen eine neutrale Haltung gegenüber der Mortgage Service Japan-Aktie in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird die Mortgage Service Japan-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.