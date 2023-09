Mortgage Unternehmen: Wichtige Q3-Ergebnisse voraus, Aktie nahe Allzeithoch

Die Aktie hat in den letzten Monaten eine starke Aufwärtsbewegung verzeichnet und befindet sich derzeit nahe an ihrem Allzeithoch. Die technische Analyse deutet jedoch darauf hin, dass es möglicherweise zu einer Konsolidierung oder einem Rückgang kommen könnte, da die Aktie in den überkauften Bereich gerät.

Fazit

Das 3. Quartal wird für das Mortgage Unternehmen entscheidend sein, um zu zeigen, wie gut es sich von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erholt hat. Die Analysten gehen von einem leichten Umsatzrückgang und einer Verbesserung des Verlusts aus. Langfristig betrachtet sind die Prognosen jedoch eher pessimistisch hinsichtlich des Umsatzes und Gewinns.

Aktionäre sollten das Ergebnis des 3. Quartals im Auge behalten und die Reaktion des Marktes beobachten. Die Charttechnik deutet auf einen kurzfristigen Widerstand...