Mortgage Unternehmen: Quartalsbilanz mit erwartetem Rückgang um -34,90% in 77 Tagen

In genau 77 Tagen wird das renommierte Mortgage Unternehmen aus New York seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt und fragen sich, wie hoch der Umsatz und Gewinn in diesem Zeitraum sein werden. Außerdem interessiert sie natürlich auch, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beachtliche 753,72 Millionen Euro. Es bleibt also abzuwarten, ob das Unternehmen die Erwartungen der Aktionäre erfüllen kann. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten die Analysten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen noch einen Umsatz von 12,99 Millionen Euro – nun wird ein Rückgang um beeindruckende -34,90 Prozent auf 17,21 Millionen Euro prognostiziert. Auch der...