Mortgage Unternehmen: Quartalsbilanz in 59 Tagen erwartet - Umsatz- und Gewinnprognosen

In genau 59 Tagen wird das in New York ansässige Mortgage Unternehmen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Zahlen und fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Mortgage Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von großem Interesse.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Mortgage Aktie beträgt 803,67 Mio. EUR und in nur 59 Tagen werden die Quartalszahlen präsentiert. Analysten gehen momentan davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommt. Im 3. Quartal des vergangenen Jahres konnte das Unternehmen noch einen Umsatz von 13,09 Mio. EUR erzielen, während nun ein Rückgang um -35,70 Prozent auf 17,14 Mio. EUR erwartet wird. Der bisherige Verlust soll ebenfalls sinken und voraussichtlich um...