Mortgage Unternehmen: Erwartete Quartalszahlen und zukünftige Prognosen - Spannung unter Aktionären

In nur 71 Tagen wird das in New York ansässige Mortgage Unternehmen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen präsentieren wird. Darüber hinaus interessiert sie auch, wie sich die Mortgage Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Momentan hat die Mortgage Aktie eine Marktkapitalisierung von 742,23 Mio. EUR. In den nächsten Wochen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben und Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf diese Information. Die aktuellen Analysen gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 13,08 Mio. EUR, während jetzt ein Rückgang um -34,90 Prozent auf 17,33 Mio. EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und...