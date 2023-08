Mortgage: Spannung vor Quartalszahlen - Umsatzrückgang und Gewinnaussichten im Fokus

In 80 Tagen wird das in New York ansässige Mortgage Unternehmen seine Ergebnisse für das 3. Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mortgage beläuft sich auf 750,67 Mio. EUR, und in naher Zukunft werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 12,89 Mio. EUR, während jetzt ein Rückgang um -23,00 Prozent auf 20,22 Mio. EUR erwartet wird. Der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +111,40% verringern und bei -50,57 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind Analysten eher pessimistisch gestimmt. Sie erwarten einen leichten Rückgang des Umsatzes um -32,90...