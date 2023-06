Mortgage Aktie: Was erwartet Sie bei den Quartalszahlen am 31.07.2023?

In 51 Tagen wird das Mortgage Unternehmen mit Sitz in New York, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal vorlegen. Mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen können Aktionäre rechnen? Und wie entwickelt sich die Mortgage Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 51 Tage bis die Mortgage Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 869,88 Mio. EUR vor Börseneröffnung die neuen Quartalszahlen vorstellen wird. Aktionäre als auch Analysten warten gebannt auf das Ergebnis. Denn die Analystenhäuser rechnen laut daten analyse aktuell mit einem

leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Hatte Mortgage in 2. Quartal 2022 noch einen Umsatz von 24,41 Mio. EUR erzielt, wird jetzt mit einem Umsatzsprung um +0,50 Prozent auf 24,55 Mio. EUR gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich ändern und...