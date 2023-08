Mortgage-Aktie: Quartalsbilanz in 67 Tagen - Umsatzrückgang und Verlustreduzierung erwartet

In 67 Tagen wird das Unternehmen mit Sitz in New York, USA, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Die Mortgage-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 748,30 Mio. EUR hat damit die Aufmerksamkeit der Aktionäre und Analysten auf sich gezogen. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im 3. Quartal des Vorjahres belief sich der Umsatz auf 13,10 Mio. EUR, während nun ein Rückgang um -34,90 Prozent auf 17,36 Mio. EUR prognostiziert wird.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der bisherige Verlust um +109,10 Prozent sinken wird und voraussichtlich -51,95 Mio. EUR betragen wird.

Für das gesamte Jahr sind die Prognosen auch eher pessimistisch: Der Umsatz soll um -44,30 Prozent fallen und der Gewinn soll ebenfalls einen Rückgang verzeichnen und voraussichtlich bei...