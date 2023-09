Mortgage Aktie: Quartalsbericht in 53 Tagen - Aktionäre gespannt auf Umsatzprognose

In 53 Tagen wird das Unternehmen mit Sitz in New York seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Die Mortgage Aktie, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei 814,06 Mio. EUR liegt, wird die neuen Zahlen präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis.

Den aktuellen Prognosen zufolge wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 13,26 Mio. EUR, während nun ein Rückgang um -35,70% auf 17,36 Mio. EUR prognostiziert wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verkleinern und voraussichtlich um +107,60% auf -52,94 Mio. EUR fallen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten eher pessimistisch gestimmt: Ein Umsatzrückgang von -44,30% und ein Gewinnrückgang um +103,30% auf -149,37 Mio. EUR werden erwartet.

Die Meinungen der...