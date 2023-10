Mortgage-Aktie: Prognosen und Erwartungen für Quartalsergebnisse in 139 Tagen

In nur 139 Tagen werden die Quartalsergebnisse des in New York ansässigen Hypothekenunternehmens veröffentlicht. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickelt sich die Mortgage-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Marktkapitalisierung der Mortgage-Aktie beträgt derzeit 728,72 Millionen Euro. Kurz vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalsergebnisse präsentiert. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis.

Experten prognostizieren derzeit einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Mortgage einen Umsatz von 24,44 Millionen Euro. Nun wird ein Rückgang um -396,53 Prozent auf -72,47 Millionen Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich ändern und voraussichtlich um +104,70 Prozent fallen auf -19,98 Millionen Euro.

Auf Jahressicht...