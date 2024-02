Mortgage Advice Bureau Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutierten als üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Mortgage Advice Bureau-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mortgage Advice Bureau einen Wert von 43 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" als überbewertet angesehen wird. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mortgage Advice Bureau-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 668,98 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 842 GBP deutlich darüber liegt (+25,86 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem Abweichungswert von +5,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt mit einem "Gut"-Rating versehen. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mortgage Advice Bureau-Aktie beträgt 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Einstufung (Wert: 40,72). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Mortgage Advice Bureau-Aktie.