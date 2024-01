Mortgage Advice Bureau Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Mortgage Advice Bureau verzeichnet einen Kurs von 820 GBP, was einer Steigerung von +22,64 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Bezogen auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, dem GD200, liegt die Steigerung bei +26,65 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Die Dividendenrendite, welche das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, beträgt aktuell 5,26 Prozent und liegt somit 1,98 Prozent über dem Durchschnitt (3,28) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Mortgage Advice Bureau eine Bewertung von "Gut" von unseren Analysten.

Im Rahmen der technischen Analyse wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI der Mortgage Advice Bureau bei 17,24, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit die Einstufung "Gut" erhält. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 28, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung von "Gut" für den RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Mortgage Advice Bureau in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung der Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung.