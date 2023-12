Morris Aktie: Das sieht interessant aus!

Derzeit wird die Morris Home-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2 liegt. Im Vergleich zur Branche liegt dieser Wert um 94 Prozent niedriger. Der durchschnittliche Wert in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt bei 36, was diese Einstufung bestätigt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Morris Home. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Morris Home-Aktie liegt bei 2, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem Wert von 21,88 überverkauft. Insgesamt erhält Morris Home daher ein "Gut"-Rating auf Basis der RSI-Analyse.

Langfristig zeigt die Diskussionintensität über Morris Home eine mittlere Aktivität, weshalb die Gesamteinschätzung für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" ausfällt.

Basierend auf diesen Analysen bekommt die Morris Home-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.