Morphosys: Das wahre Kursziel liegt bei 14,28 EUR

Die Aktie von Morphosys konnte in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend aufweisen und legte gestern um +1,27% zu. Doch wie sehen die Bankanalysten die Entwicklung des Biotechnologieunternehmens? Im Durchschnitt geben sie ein mittelfristiges Kursziel von 14,28 EUR an. Dies entspricht einem potentiellen Ertrag für Investoren in Höhe von -33,49%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

Aktuell empfehlen ein Analyst die Aktie als starken Kauf und fünf weitere Analysten kaufen sie mit einer optimistischen Einschätzung. Drei Experten halten sich weitgehend neutral und drei raten sogar zum Verkauf der Aktien von Morphosys. Insgesamt bleiben also noch...