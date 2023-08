Morphosys: Das wahre Kursziel laut Analysten – 24,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Morphosys-Aktie hat gestern an der Börse eine positive Performance gezeigt und einen Anstieg von +2,54% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ist jedoch ein Rückgang um -0,41% zu beobachten. Die Stimmung am Markt scheint neutral zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 24,48 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Risiko von -16,88%. Allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich der aktuellen Bewertung des Unternehmens nach dem jüngsten neutralen Trend.

Während ein Experte die Aktie als starken Kauf empfindet und acht weitere Experten sie als “Kauf” bewerten, halten sich drei Experten mit einer neutralen Einschätzung zurück und zwei Analyst(en) sehen sogar einen Verkauf oder einen sofortigen Verkauf erforderlich. Der Anteil der positiven Einschätzungen beträgt...