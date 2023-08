Morphosys: Ein Überblick über das Kursziel und die Bewertung der Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Am 11.08.2023 hat Morphosys einen Rückgang von -1,75% am Finanzmarkt erlebt, aber die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen eine positive Entwicklung von +2,00%. Der Markt scheint also im Allgemeinen optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten haben ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 24,48 EUR festgelegt. Dies würde den Anlegern eine Rendite von -11,21% ermöglichen. Die Meinungen sind jedoch geteilt; während ein Analyst glaubt, dass es sich um einen starken Kauf handelt und acht Analysten sie als “Kauf” bewerten, halten drei Experten ihre Position neutral und zwei bewerten sie als “Verkauf”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,25. Insgesamt ist der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung bei +56,25%.

Es scheint also so zu sein, dass die Aktie von Morphosys nach Ansicht der Analysten nicht...