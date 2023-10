Morphosys: Steigendes Kursziel mit Potenzial von fast 29%

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Morphosys eine negative Entwicklung von -1,09% am Finanzmarkt. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein Verlust in Höhe von 11,92%. Diese Entwicklung lässt annehmen, dass der Markt aktuell relativ pessimistisch ist.

Dennoch sehen Bankanalysten bei Morphosys ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +28,88%, da das aktuelle Kursziel des Unternehmens bei 29,32 EUR liegt. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,35 und unterstreicht die positive Bewertung durch insgesamt +58,82% optimistische Analysten. Zurzeit empfehlen nur wenige Experten einen Verkauf oder halten es für notwendig sofort zu verkaufen.

Insgesamt scheint Morphosys laut Meinung der meisten...