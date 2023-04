Morphosys: Potenzial für 13,26 Euro Kursziel - Möglicher Anstieg um +43,17%

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Aktie von Morphosys wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft.

Das mittelfristige Kursziel beträgt 13,26 EUR mit einem möglichen Anstieg um +43,17%.

• Morphosys verzeichnete am 21.04.2023 einen Zuwachs von +3,71%

• Guru-Rating liegt bei 31,58 nach 0,00

Morphosys hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt gezeigt und erreichte ein Plus von +3,71%.

Insgesamt betrug der Anstieg in den letzten fünf Handelstagen (+1,15%) einer ganzen Woche. Die Stimmung auf dem Markt ist optimistisch.

Aktuell haben die Analysten ein Kurspotenzial von über +40%, das sich aus dem mittelfristigen Zielkurs ergibt.

Von insgesamt sechzehn Analysten halten sechs die Aktie für einen starken Kauf und weitere fünf bewerten sie als Kauf.

Drei Experten geben an zu halten und sieben empfehlen einen Verkauf.

Ein Großteil...